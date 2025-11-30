Подорожание продуктов в Черниговской области коснется большинства категорий потребительской корзины, сообщают аналитики, сообщает Politeka.

Причины роста цен многообразны: затраты на электроэнергию, сезонное хранение и повышенный спрос перед праздниками влияют на производство и снабжение. Эксперты прогнозируют, что эти изменения станут заметны для населения уже в ближайшее время.

По данным Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, яйца подорожают как минимум на 10% из-за сокращения предложения и дополнительных расходов на инкубаторы и корм. Хлеб и макароны поднимутся примерно на 5%, а при продолжительных отключениях электричества – до 10%.

Молочная продукция, нуждающаяся в стабильном энергоснабжении, также станет дороже на 10% и более. Мясо поднимется на 5-7% из-за предпраздничного спроса и сокращения поголовья свиней и коров, а курятина дополнительно вырастет из-за более дорогих кормов.

Цены на подсолнечное масло могут увеличиться на 10-15% из-за затрат на производство и логистику. Овощи, которые сейчас дешевле на 26-30% по сравнению с прошлым годом, зимой подорожают на 10-25%, а весеннее повышение может быть еще более значительным.

Аналитики подчеркивают, что подорожание продуктов в Черниговской области будет продолжительным. После праздников ждать возвращения к прежним уровням цен не стоит: зимний рынок ограничен, а импорт не сможет компенсировать дефицит.

К слову, в области также сообщали о дефиците продукции. Он произошел из-за резкого сокращения предложения меда и сразу отразился на стоимости этого натурального товара.

