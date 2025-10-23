Работа для пенсионеров в Черниговской области включает торговлю, обслуживание и логистику.

Работа для пенсионеров в Черниговской области включает в себя несколько направлений занятости, позволяющих выбрать удобный режим, стабильную оплату и комфортные условия, сообщает Politeka.

Вакансии публикуются на сайте work.ua , где работодатели предлагают варианты для людей с разным опытом и уровнем подготовки.

Сеть магазинов «THRASH! ТРАШ!» в городе Остер открыла позицию продавца-кассира . Оплата составляет от 14500 до 16000 грн, возможно трудоустройство как на полный, так и частичный рабочий день. Основные функции: проведение расчетных операций, прием товаров, контроль ценников, поддержание порядка в торговом зале и выкладка продукции. Компания гарантирует официальное оформление, обучение без опыта, современные условия труда и перспективы профессионального развития.

Еще одно предложение – продавец-консультант в Vodafone Retail Украина в Чернигове. Заработная плата – 18 000–21 500 грн плюс бонусы. Обязанности включают в себя консультации клиентов, продажу смартфонов и аксессуаров, работу с кассой, инвентаризацию, оформление акций и выкладку товара. Предусмотрено официальное трудоустройство, оплачиваемые больничные, отпуск, медицинское страхование, наставничество и повышение квалификации.

Также актуальна вакансия кладовщика-комплектовщика в компании COMFY в Большой Дымерке. Зарплата – от 25 000 до 35 000 грн. Работник занимается приемкой, разгрузкой, проверкой качества, внесением данных в систему, упаковкой и подготовкой заказов. Работа сменная, с дневными и ночными дежурствами, оплата дважды в месяц, предусмотренные премии за производительность.

Итак, работа для пенсионеров в Черниговской области включает торговлю, обслуживание и логистику. Компании предлагают официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, обучение, поддержку и возможность работы в удобном ритме без перегрузки.

