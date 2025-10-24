Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области позволяет обеспечить минимально гарантированный уровень дохода для пожилых людей.

Предусмотрена государственная денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области, компенсирующая отсутствие пенсионных выплат и гарантирующая базовую финансовую поддержку от государства.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Для назначения пенсии по возрасту в 2025 году действуют следующие требования по страховому стажу:

в 60 лет – не менее 32 лет стажа;

в 63 года – при наличии не менее 22 лет стажа;

в 65 лет – при условии, что человек имеет не менее 15 лет стажа.

Если достигнув 65, гражданин не получил необходимого страхового стажа для выхода на пенсию, он имеет право оформить государственную социальную поддержку лицам, не имеющим права на пенсию.

Кто может получить денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области

Право на эту выплату имеют граждане, у которых среднемесячный совокупный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году этот показатель составляет 2361 грн.

Размер выплаты

В соответствии с действующим законодательством государственная социальная помощь для лиц, не имеющих права на пенсию, устанавливается в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Таким образом, в 2025 году она составит 708,3 гривны в месяц.

Однако, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, если размер назначенного пособия не достигает прожиточного минимума, государство предоставляет адресную доплату, чтобы общая сумма выплаты равнялась 2361 гривне. Это позволяет обеспечить минимально гарантированный уровень дохода для пожилых людей, не получающих пенсии.

Как оформить денежную помощь для пенсионеров в Черниговской области

Подать заявку на получение социальной помощи можно несколькими способами:

лично - в сервисном центре территориального управления Пенсионного фонда Украины, через уполномоченных представителей исполнительных органов местных советов или в ЦНАПе;

онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или портал Дия (при наличии квалифицированной электронной подписи);

почтой — отправив документы в адрес соответствующего территориального управления Пенсионного фонда Украины.

