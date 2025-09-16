Обратиться за такой денежной помощью для пенсионеров в Киевской области можно несколькими способами.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется только украинцам почтенного возраста, которые выполнили важные условия, сообщает Politeka.net.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины.

В 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если человек достиг 63 лет, достаточно уже 22 лет стажа, а у 65 минимальное требование составляет 15 hjrsd. Важно отметить, что к 2028 году условия для ухода на пенсию в 60 и 63 года ежегодно будут усиливаться – необходимый стаж будет расти на один год.

Если же до 65 человек не накопил необходимый стаж, он может оформить государственную денежную помощь для пенсионеров в Киевской области. Эта выплата назначается в случае, если среднемесячный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году этот предел составляет 2361 гривну.

Размер социальной помощи для не имеющих права на пенсию равен 30% от прожиточного минимума. Это означает, что в 2025 году выплата составляет 708,3 гривны.

В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров от 26 марта 2008 года №265, государство гарантирует доплату до уровня прожиточного минимума. Таким образом, если основная помощь меньше, лицо получит дополнительную адресную выплату, чтобы общая сумма достигала 2361 гривны.

Обратиться за такой денежной помощью для пенсионеров в Киевской области можно несколькими способами. Самый распространенный вариант – лично подать документы в сервисном центре Пенсионного фонда Украины или уполномоченным представителям органов местного самоуправления или в Центре предоставления административных услуг. Также можно подать заявку дистанционно – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение или портал «Дія», используя квалифицированную электронную подпись.

