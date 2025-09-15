Часть украинцев может лишиться права на получение субсидии для пенсионеров в Киевской области.

Не все украинцы, которые обращаются за субсидией для пенсионеров в Киевской области, получают ее, причины отказа разные: от долгов за коммуналку до имущественных ограничений, пишет Politeka.net.

Рассказываем, кому отменят помощь.

Получение государственной субсидии для пенсионеров в Киевской области на оплату жилищно-коммунальных услуг может быть отказано по нескольким причинам.

Самая распространенная причина — наличие задолженности за коммунальные услуги. Если сумма долга превышает 680 гривен и накоплена не менее трех месяцев, субсидия не назначается. В то же время, после реструктуризации долга, его полного погашения или обжалования в суде возможность получить субсидию сохраняется.

Еще одним основанием для отказа является продолжительное пребывание совершеннолетнего члена домохозяйства за границей. Если человек отсутствует в Украине более 60 дней в расчетном периоде, это может стать причиной непредсказуемого отказа в выплате.

Финансовые и имущественные ограничения также играют немаловажную роль. Субсидия для пенсионеров в Киевской области не предоставляется, если в семье есть трудоспособные члены без работы, которые получают доходы ниже минимальной заработной платы и при этом не платят ЕСВ. Исключение производится только для студентов и пенсионеров.

Кроме того, начисление ограничивается при наличии следующих финансовых и имущественных показателей:

банковские депозиты более 100000 гривен;

покупка валюты на сумму свыше 50 000 гривен в течение года;

задолженность по алиментам на три и более месяца;

большие покупки на сумму от 50 000 гривен (кроме лечения или приобретения жилья после продажи предыдущего).

Отдельно проверяется наличие недвижимости и транспортных средств. Отказ могут получить владельцы:

более одного жилого помещения, за исключением жилья на временно оккупированных территориях;

квартиры площадью более 130 квадратных метров или дома площадью более 230 квадратных метров;

автомобили в возрасте до 5 лет или несколько транспортных средств в возрасте до 15 лет (за исключением мопедов и прицепов).

