В регионе проходит программа, в рамках которой предоставляется гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье.

Благотворители призывают жителей, чье жилье пострадало от обстрелов, подавать заявки на участие в гуманитарной помощи для пенсионеров в Запорожье, сообщает Politeka.

Как говорится в Телеграмм-канале Каритас, гуманитарная поддержка для пенсионеров в Запорожье предоставляется в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине".

Прием заявок уже идет, и организация призывает всех, кто отвечает критериям, не медлить с регистрацией. Получить поддержку могут те домохозяйства, которые после 24 февраля 2022 года получили незначительные повреждения жилья в результате обстрелов.

Важным условием является проживание в облцентре или области, где сейчас сохраняется относительно стабильная ситуация с безопасностью. Второй критерий касается дохода.

Если члены семьи потеряли работу или средний доход на одного человека не превышает 6318 гривен в месяц, то такое домохозяйство имеет право на участие в инициативе.

В то же время, те, кто уже получал финансовую или ремонтную поддержку от государственных или других благотворительных проектов, претендовать на нее не могут. Отдельно выделяется перечень категорий уязвимости, которые учитываются при рассмотрении заявок на гуманитарную помощь для пенсионеров в Запорожье.

К нему относятся люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, одинокие пожилые жители от 60 лет, семьи без поддержки, многодетные семьи, одинокие родители с детьми, а также беременные женщины и матери с малышами до трех лет.

Организация отмечает, что заявки принимаются в случае повреждения окон, дверей или крыши. Для этого нужно заполнить форму регистрации, после чего с заявителем свяжется специалист и предоставит полную консультацию по дальнейшим действиям.

