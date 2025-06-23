В ПФУ автоматически просмотрели размер субсидии для пенсионеров в Харьковской области.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области продолжает предоставляться украинским, однако важно знать, как проверить сумму выплаты, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ автоматически просмотрел размер субсидии для пенсионеров в Харьковской области. Однако только для домохозяйств, у которых среднемесячный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%. Для перерасчета использовали финансовые показатели за третий и четвертый кварталы 2024 года и сравнивали их с доходами за первое полугодие того же года, которые принимались во внимание при назначении льгот в период отопления.

Отметим, что такие перерасчеты проводятся дважды в год — в марте и августе. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно – все изменения происходят автоматически.

Если доход семьи снизился, размер льгот может возрасти. Если же прибыль выросла — она, наоборот, может уменьшиться. Всё зависит от конкретных обстоятельств каждого домохозяйства.

Как проверить обновленный размер субсидии для пенсионеров в Харьковской области онлайн:

Перейдите на официальный сайт Пенсионного фонда Украины.

Авторизируйтесь одним из способов: с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи), через «Действие.Подпись», или через ID.GOV.UA.

В левом меню выберите раздел «Моя субсидия» – там будет отображена текущая сумма выплат.

В ПФУ отметили: выплата продлевается на весь ранее определенный срок, просто ее размер изменен в соответствии с обновленными данными. Никаких дополнительных заявлений или справок подавать не нужно достаточно самостоятельно проверить новую сумму в персональном кабинете.

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