Дефіцит продуктів у Дніпрі вже створює ризики на ринку та може спричинити подальше підвищення вартості.

Дефіцит продуктів у Дніпрі вже помітний на білоголову капусту, один із найпопулярніших овочів серед місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Аграрний експерт Микола Соботович зазначає, що сезон на ринку 2025 року відзначається високою ціновою нестабільністю через низку одночасних чинників.

Передусім врожайність постраждала від різких коливань погоди. Фермери, реагуючи на високі ціни минулого сезону, збільшили площі посівів, проте зіткнулися з нестачею сучасних сховищ, що ускладнило збереження продукції. Інфраструктурні проблеми залишаються системними та довготривалими.

За словами експерта, значна частина врожаю виявилася непридатною для тривалого зберігання. Тому обсяг овочів, здатних протриматися зимово-весняний період без втрат, обмежений. Відповідно, дефіцит продуктів у Дніпрі вже створює ризики на ринку та може спричинити подальше підвищення вартості.

Аналітики прогнозують, що нестача якісної капусти найближчим часом призведе до відчутного подорожчання в холодні місяці та на початку весни.

Ринок має циклічний характер: високі розцінки стимулюють надмірне виробництво, після чого вартості падають, і фермери змушені скорочувати посіви, формуючи черговий стрибок цін.

Вирішити проблему можливо лише через модернізацію технологій вирощування та активний розвиток інфраструктури зі зберігання урожаю. Нові овочесховища дозволять підтримувати стабільну пропозицію протягом року та зменшити сезонні коливання.

Мешканцям радять планувати покупки завчасно та слідкувати за цінами, щоб уникнути нестачі популярного овоча в холодні місяці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто з переселенців і як може оформити "сьому" виплату.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців у Дніпропетровській області: кому в першу чергу нададуть будинок.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з літніх українців може отримати виплати на зиму.