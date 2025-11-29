Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відбувається не однаково серед всіх категорій.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області торкнулося більшості популярних товарів, що регулярно потрапляють у кошики споживачів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в Головному управлінні статистики області.

Індекс споживчих цін з початку року зріс на 0,8%, досягнувши 6,9%. Найбільші коливання зафіксували серед продовольчих товарів та безалкогольних напоїв, де підвищення склало 1,4%.

Найбільше подорожчали гречані крупи — на 11,8%, та яйця — на 8,3%. Овочі теж додали у вартості: огірки подорожчали у 1,7 раза, помідори — у 1,6 раза. Дещо менше зросли ціни на сало, оливкову олію та товари переробки зернових, збільшення склало від 4,3% до 5,6%.

У категорії молока, кондитерських та цукрових виробів, риби, сирів, кисломолочної продукції, хліба та соняшникової олії підвищення було більш помірним — від 1,3% до 2,8%. Це свідчить про нерівномірність подорожчання серед різних груп товарів.

Попри загальне зростання цін, деякі продукти навпаки подешевшали. Найбільше це торкнулося фруктів — їхня вартість впала на 5,1%. Цибуля втратила 17,3% вартості, картопля — 6,8%, білокачанна капуста — 5,9%, морква — 4,6%, буряк — 0,5%. Також знизили ціни на цукор — на 1,8%.

Статистики зазначають, що ці зміни демонструють неоднорідність ринку. Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області відбувається не однаково серед всіх категорій, що дозволяє споживачам частково зберігати доступність, незважаючи на загальний тренд зростання.

Крім того, у Дніпропетровській області продукти також можна отримати безкоштовно. Після завершення реєстрації учасникам рекомендують уважно відстежувати списки.

