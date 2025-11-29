Подорожание продуктов в Днепропетровской области происходит не все равно среди всех категорий.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области коснулось большинства популярных товаров, регулярно попадающих в корзины потребителей, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Главном управлении статистики области.

Индекс потребительских цен с начала года вырос на 0,8%, достигнув 6,9%. Наибольшие колебания были зафиксированы среди продовольственных товаров и безалкогольных напитков, где повышение составило 1,4%.

Больше всего подорожала гречневая крупа — на 11,8%, и яйца — на 8,3%. Овощи тоже прибавили в стоимости: огурцы подорожали в 1,7 раза, помидоры – в 1,6 раза. Несколько меньше выросли цены на сало, оливковое масло и товары переработки зерновых, рост составил от 4,3% до 5,6%.

В категории молока, кондитерских и сахарных изделий, рыбы, сыров, кисломолочной продукции, хлеба и подсолнечного масла повышение было более умеренным - от 1,3 до 2,8%. Это свидетельствует о неравномерности удорожания среди разных групп товаров.

Несмотря на общий рост цен, некие продукты напротив подешевели. Больше всего это коснулось фруктов — их стоимость упала на 5,1%. Лук потерял 17,3% стоимости, картофель – 6,8%, белокочанная капуста – 5,9%, морковь – 4,6%, свекла – 0,5%. Также снизили цены на сахар – на 1,8%.

Статистики отмечают, что эти изменения показывают неоднородность рынка. Удорожание продуктов в Днепропетровской области происходит не все равно среди всех категорий, что позволяет потребителям частично сохранять доступность, несмотря на общий тренд роста.

