Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Дніпрі та розкрили, що розпочнеться все зі прохолодної пори.

Синоптики розповіли, чи підготували сюрпризи перші зимові дні та зробили прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Дніпрі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Дніпрі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 1-ого числа: з ранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Максимальна температура повітря сягне +7°C, що є аномально теплими показниками.

У вівторок, 2.12: повітря прогріється до +7°C. Хмари будуть триматися до самого вечора. Дождів не прогнозується.

Середа, 3.12: весь день буде хмарно. Без дождів. Температурні коливання — від +5 до +7°C.

Четвер, 4 числа: протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +3…+5°C. У минулі часи цей день називали "воротами зими" і говорили: "Введення прийшло – зиму привело". Погода цього дня може бути дуже мінливою: і морозною, і теплою. Наші пращури підмітили: якщо похолоднішає, то зима буде лютою.

У п’ятницю, 5.12: з ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +2…+3°C. В минулому цього дня заглядали у пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави й соломи – пернаті відчувають холодну зиму.

Субота, 6.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від +1 до +2°C.

У неділю 7.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора, вдень можливе невелике прояснення. Без опадів. Температурні показники — від 0 до +2°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 1 по 7 грудня у Дніпрі обіцяє прохолодну пору.

