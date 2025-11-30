Дефіцит продуктів у Вінницькій області у 2025 році відчутно вплинув на жителів регіону, ускладнюючи доступ до базових товарів, повідомляє Politeka.

Особливо відчутно подорожчали молочні продукти. Літр молока зараз коштує приблизно 39–45 гривень, а 180-грамова пачка вершкового масла навіть за акційною ціною починається від 73,70 грн. Фахівець «Інфагро» Максим Фастєєв пояснює, що, попри збільшення поставок сировини, високий попит на жир і протеїн тримає ціни на стабільно високому рівні.

Ситуацію ускладнило скорочення європейських замовлень на українське масло. Первинна квота діяла до кінця липня, проте поставки продовжувалися ще кілька тижнів. Зменшення експорту підвищило внутрішню пропозицію, що частково стабілізує ринок, але виробники змушені коригувати реалізаційні стратегії через збереження напруженості.

Додатковий вплив мали сезонне падіння надоїв і накопичення запасів. У серпні середня вартість молока становила близько 41,5 грн за літр, а масло подорожчало з 78 грн за 200 г до 102 грн. Продукція органічних та фермерських господарств традиційно коштує на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що високі ціни зумовлені скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та зростанням витрат на корми й енергоресурси. Він підкреслює: «Менше корів означає менше молока, тому висока ціна протримається до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе нове підвищення на 5–7%». Об’єднання фермерів може трохи знизити тиск на ринок, але це тимчасове рішення.

Споживачам радять планувати покупки заздалегідь і стежити за акційними пропозиціями. Дефіцит продуктів у Вінницькій області залишається серйозним викликом, змушуючи людей пристосовуватися до нових ринкових умов.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

