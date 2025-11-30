Дефицит продуктов в Винницкой области в 2025 году ощутимо повлиял на жителей региона, затрудняя доступ к базовым товарам, сообщает Politeka.

Особенно ощутимо подорожали молочные продукты. Литр молока сейчас стоит около 39–45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционной цене начинается от 73,70 грн. Специалист «Инфагро» Максим Фастеев объясняет, что несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на жир и протеин держит цены на стабильно высоком уровне.

Ситуацию усложнило сокращение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако поставки продолжались еще несколько недель. Уменьшение экспорта повысило внутреннее предложение, частично стабилизирующее рынок, но производители вынуждены корректировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Дополнительное влияние оказали сезонное падение надоев и накопление запасов. В августе средняя стоимость молока составила около 41,5 грн. за литр, а масло подорожало с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Продукция органических и фермерских хозяйств традиционно стоит на 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что высокие цены обусловлены сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергоресурсы. Он подчеркивает: «Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокая цена продержится до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно новое повышение на 5–7%. Объединение фермеров может немного снизить давление на рынок, но это временное решение.

Потребителям советуют планировать покупки заранее и следить за акционными предложениями. Дефицит продуктов в Винницкой области остается серьезным вызовом, заставляя людей адаптироваться к новым рыночным условиям.

