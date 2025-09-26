Новая система оплаты проезда в Виннице должна обеспечить удобство и современный уровень расчета одновременно сохраняя доступность для всех категорий горожан.

В Виннице внедряют новую систему оплаты проезда, которая позволяет пассажирам рассчитываться банковской картой в городских маршрутках, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в КП " Винницкий информационный центр ". В настоящее время тестирование проходит только на одном «Спринтере» маршрута №1 «Площадь Победы — Педучилище». По словам пресс-секретаря Вероники Савчук, эксперимент длится уже вторую неделю и вскоре будет завершен, после чего оценят его эффективность с технической стороны.

Если испытание пройдет успешно, к концу 2025 года новыми терминалами оборудуют все маршрутки на базе Mercedes-Benz "Спринтер", которых в городе 150 единиц. Остальные 70 маршруток «Богдан» нуждаются в другом техническом решении, которое еще разрабатывают специалисты, и его внедрение возможно до конца 2026 года.

Сегодня в транспорте установлены посттерминалы, позволяющие рассчитываться только картой винничанина в режиме «офлайн», когда списание средств происходит в течение нескольких дней. Новые терминалы будут работать «онлайн», так что деньги с карточки будут списываться сразу, как в метрополитене.

Количество терминалов в маршрутках будут увеличиваться постепенно, ведь закупка оборудования для всего транспорта сразу финансово сложна. Один терминал стоит 25 тысяч гривен, поэтому полное оснащение "Спринтеров" обойдется городу примерно в 3,75 миллиона гривен.

Вероника Савчук также подчеркнула, что даже после полного внедрения новых терминалов у пассажиров будет оставаться возможность платить за проезд наличными или другими имеющимися способами. Новая система оплаты проезда в Виннице должна обеспечить удобство и современный уровень расчета одновременно сохраняя доступность для всех категорий горожан.

