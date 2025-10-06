У підсумку дефіцит продуктів у Вінницькій області стає серйозним викликом для домогосподарств, змушуючи адаптовуватися до нових умов.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області у 2025 році відчутно впливає на ринок і створює труднощі для мешканців, повідомляє Politeka.

Літній період приніс суттєве подорожчання молочної продукції. На полицях торговельних мереж літр молока коштує від 39 до 45 гривень, тоді як пачка масла вагою 180 г навіть за акцією стартує від 73,70 грн. Аналітик «Інфагро» Максим Фастєєв підкреслює: попри поступове зростання постачання сировини, попит на жир та протеїн залишається стабільним, тому ціна масла утримується на високому рівні.

Європейський ринок нині зменшив зацікавленість у вітчизняному продукті. Хоча експортна квота діяла до кінця липня, відвантаження продовжувалося ще кілька тижнів. Зниження обсягів зовнішніх продажів збільшило пропозицію на внутрішньому рівні, що мало б зменшити тиск на споживача. Водночас напруга не зникає, тому виробники та торговельні компанії вимушені змінювати підходи до збуту.

Сезонне зниження надоїв, орієнтація на експорт протеїну та накопичення запасів масла стали додатковими чинниками коливань. У серпні літр молока становив близько 41,5 грн, тоді як масло зросло з 78 до 102 грн за 200 г. Органічні та фермерські позиції коштують на 10–20% дорожче за мас-маркет.

За словами економіста Олега Пендзiна, причина в скороченні господарств, зменшенні поголів’я корів та підвищенні витрат на корми й енергоресурси. Він наголошує: «Менше корів — менше молока, тож ціни залишатимуться високими принаймні до кінця осені 2025 року. За відсутності підтримки держави й кредитних механізмів можливе подорожчання ще на 5–7%».

Невелике полегшення можуть забезпечити фермерські кооперативи, хоча їхній ефект тимчасовий. Покупцям радять планувати витрати заздалегідь і звертати увагу на акційні пропозиції. У підсумку дефіцит продуктів у Вінницькій області стає серйозним викликом для домогосподарств, змушуючи адаптовуватися до нових умов.

Джерело: Фокус

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів в Вінницькій області: проблеми з врожаєм сильно вплинули на жителів.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Вінниці: що відомо про нові правила.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: кого торкнулися рекордно великі ціни.