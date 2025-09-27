Експерти прогнозують подальше помірне зростання цін на 3-5% через дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області спостерігається на популярний фрукт, який полюбляють більшість українців, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив експерт Тарас Баштанник, коментуючи тенденції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Він повідомив, що протягом сезону яблука зростали щомісяця на 5-7%, а на початку літа досягли 60-80 гривень. Основними факторами подорожчання стали виснаження запасів, дефіцит продуктів у Вінницькій області і зниження якості продукції, а також нестача сучасних сховищ для зберігання фруктів. Через це Україна навіть змушена була імпортувати яблука, що нетипово для країни-експортера.

З серпня ціни на яблука дещо знизилися і восени утримуються на рівні 30-50 гривень за кілограм. Експерти прогнозують подальше помірне зростання на 3-5% щомісяця в найближчі місяці.

Україна залишається експортером яблук, хоча в періоди дефіциту продуктів у Вінницькій області та інших областях імпорт може зростати. Вартість на внутрішньому ринку значною мірою визначається експортними цінами та цінами на яблучний концентрат. У випадку падіння внутрішніх цін виробники надають перевагу експорту або переробці, щоб уникнути продажу нижче собівартості.

Різниця у вартості масових сортів яблук становить 5-10%, а головну роль у формуванні ціни відіграють якість, калібр, забарвлення та смакові характеристики. Споживачі надають перевагу масовим сортам, тоді як фермери, обираючи нові сорти, враховують регіональні умови та ризики. Ціни також залежать від погодних умов: забарвлення плодів формується під впливом перепадів температур улітку й восени. Останні два роки були неврожайні сезони, що призвело до втрат та дефіциту приблизно 30-40% цьогоріч і близько 50% минулого року.

