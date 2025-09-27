Эксперты прогнозируют дальнейший умеренный рост цен на 3-5% из-за дефицита продуктов в Винницкой области и других регионах.

Дефицит продуктов в Винницкой области наблюдается популярным фруктом, который любят большинство украинцев, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил эксперт Тарас Баштанник, комментируя тенденции на внутреннем и внешнем рынках.

Он сообщил, что в течение сезона яблоки росли ежемесячно на 5-7%, а в начале лета достигли 60-80 гривен. Основными факторами удорожания стали истощение запасов, дефицит продуктов в Винницкой области и снижение качества продукции, а также недостаток современных хранилищ для хранения фруктов. Поэтому Украина даже вынуждена была импортировать яблоки, что нетипично для страны-экспортера.

С августа стоимость на яблоки несколько снизились, и осенью удерживаются на уровне 30-50 гривен за килограмм. Эксперты прогнозируют дальнейший умеренный рост на 3-5% ежемесячно в ближайшие месяцы.

Украина остается экспортером яблок, хотя в период дефицита продуктов в Винницкой области и других областях импорт может расти. Стоимость на внутреннем рынке в значительной степени определяется экспортными ценами и ценами на яблочный концентрат. В случае падения внутренних цен производители предпочитают экспорт или переработку, чтобы избежать продажи ниже себестоимости.

Разница в стоимости массовых сортов яблок составляет 5-10%, а главную роль в формировании стоимости играют качество, калибр, окрас и вкусовые характеристики. Потребители предпочитают массовые сорта, тогда как фермеры, выбирая новые сорта, учитывают региональные условия и риски. Цены также зависят от погодных условий: окрас плодов формируется под влиянием перепадов температур летом и осенью. Последние два года были неурожайные сезоны, что привело к потерям и дефициту около 30-40% в этом году и около 50% в прошлом году.

