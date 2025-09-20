Новий графік руху транспорту у Вінниці створює умови для комфортнішого пересування, особливо у години максимального пасажиропотоку.

Новий графік руху транспорту у Вінниці запровадили для автобусів №21 та №22 з метою зменшення скупчення пасажирів у ранкові години пік, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Зміни насамперед стосуються школярів, які щоранку прямують із мікрорайону Академічний до ліцею №24 на Поділлі, та дозволяють забезпечити більш комфортний доїзд у центральну частину міста.

Маршрут №22 "Мікрорайон Академічний – Залізничний вокзал" тепер курсує частіше: з 6:00 до 14:00 кількість рейсів збільшено з 6 до 9. Автобуси рухатимуться скороченим шляхом від Академічного до зупинки "вулиця Князів Коріатовичів", що дозволяє ефективніше обслуговувати пасажирів у ранковий та денний час. Така схема допомагає зменшити черги на пунктах посадки та скоротити час очікування для мешканців мікрорайону.

Маршрут №21 "Педагогічний коледж – Барське шосе" у ранкові години, з 6:00 до 9:00, також отримав додаткові рейси. Кількість поїздок підвищено з 7 до 9, а частина автобусів рухається скороченим маршрутом від Старого Міста до зупинки "Лікарня ім. Пирогова". Це дозволяє більш зручно та швидко дістатися до центральної частини Вінниці, особливо для тих пасажирів, які щодня користуються цим напрямком.

Зміни мають тимчасовий характер: у місті тестують оновлений розклад, а пасажирів закликають залишати відгуки про роботу транспорту. Інформацію про нові кінцеві зупинки можна знайти на зупинках та всередині салонів автобусів, що дозволяє орієнтуватися у маршрутах без додаткових труднощів.

Новий графік руху транспорту у Вінниці створює умови для комфортнішого пересування, особливо у години максимального пасажиропотоку, та допомагає містянам ефективніше планувати свій час.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.