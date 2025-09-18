Робота для пенсіонерів у Вінниці включає як фізичну працю, так і більш гнучкі варіанти.

Робота для пенсіонерів у Вінниці сьогодні представлена кількома напрямками, і це дозволяє літнім людям обрати посаду відповідно до власних можливостей, повідомляє Politeka.

Відповідні оголошення можна знайти на відомих онлайн-ресурсах, зокрема на порталі work.ua.

Серед роботодавців, які зараз шукають персонал, — дочірнє підприємство «Автотрейдінг-Вінниця». Тут потрібен співробітник для прибирання офісних приміщень. Графік роботи стандартний: з понеділка по п’ятницю, у денні години. Пропонується стабільна оплата на рівні 10 тисяч гривень. У перелік завдань входить підтримання чистоти в кімнатах та санвузлах, догляд за рослинами, миття вікон і килимового покриття. Для співробітників створено зручні умови з побутовими зручностями.

Ще одна вакансія відкрита у компанії Luxopt, яка шукає працівника складу. Основні обов’язки — комплектація товару, завантажувальні та розвантажувальні процеси, а також викладка продукції на полиці. Робочий тиждень триває з понеділка по суботу, із завершенням зміни о 18:00. Зарплата становить від 20 до 22 тисяч гривень. Окрім цього, роботодавець пропонує щотижневі виплати й внутрішні знижки.

Окремо варто відзначити пропозицію від автопарку G Car. Тут шукають водіїв для таксі, надаючи автомобілі Škoda Scala 2021 та Peugeot 301 2021. Оплата залежить від каси: від 25 тисяч до 40 тисяч гривень плюс відсотки. Також передбачена програма викупу автомобіля без застави. Вимоги прості: наявність категорії В, рік стажу та акуратність.

Отже, робота для пенсіонерів у Вінниці включає як фізичну працю, так і більш гнучкі варіанти. Усі пропозиції мають спільні риси — офіційне оформлення, гарантовану оплату та умови, що враховують потреби старших людей.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що в столиці заплановано тривалі обмеження руху.

Також Politeka писала про підвищення цін на опалення.

Крім того, Politeka повідомляла прогноз погоди на вересень: синоптики закликали готуватись до кліматичних неприємностей.