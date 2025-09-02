Місцеві жителі мають заздалегідь підготуватися до графіка відключення газу у Вінницькій області з 3 по 26 вересня.

Графік відключення газу у Вінницькій області з 3 по 26 вересня оприлюднила Вінницька філія "Газмережі", повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Вінницька філія "Газмережі".

Газу тимчасово не буде у низці населених пунктів через планові роботи з технічного обслуговування систем.

Прогнозований час відключень: з 9:00 до 17:00. Мешканців просять перекрити крани на газопроводах після припинення подачі та забезпечити доступ фахівцям до газових приладів під час відновлення газопостачання.

У Вінниці не буде постачання в такі дати: 3 числа – вул. Зодчих, буд. № 11, 12; вул. В. Антоновича, буд. № 4, 28, 31, 39; вул. І. Котляревського, буд. № 6. 4 число – вул. Зодчих, буд. № 19, 42; вул. В. Антоновича, буд. № 9, 48; вул. Батозька, буд. № 10, 14. 5-те – вул. Зодчих, буд. № 40; вул. Брацлавська, буд. № 11, 34, 66, 131; пров.Брацлавський, буд. № 23. 8-ме – вул.Келецька, буд. № 138, 140; вул. І. Гонти, буд. № 40, 42, 44, 61; пров. І. Гонти, буд. № 14.

Відключення продовжаться протягом місяця: 9 числа – вул. Келецька, буд. № 142; вул. І. Бойка, буд. № 12, 18, 21; вул. І. Миколайчука, буд. № 42; пров. Каменецький, буд. № 4, 7. 10 вересня – вул. Келецька, буд. № 126А; вул. І. Бевза, буд. № 2, 20, 26; вул. І. Айвазовського, буд. № 39; вул. І. Гаспринського, буд. № 16; пров. Каменецький, буд. № 6.

11-го – вул. Келецька, буд. № 128А, 130А; вул. І. Бевза, буд. № 9, 10, 12, 16, 18. 12-го – вул. І. Нечуй-Левицького, буд. № 2А, 2Б, 13; пров.2-ий Варшавський, буд. № 3, 5; вул. Келецька, буд. № 132А.

У містах і селах області роботи також проводитимуться: Козятин – 9-26 вересня, села Сокілець, Молодіжне, Бродецьке, Вернигородок, Жежелів, Бар, Маньківці, Міжлісся, Слобода, Терешки, Черешневе, Ялтушків, Гайсин, Томашпіль, Олександрівка, Комаргородське, Вапнярка, Загребельня, Корделівка, Калинівка, Бережани, Тульчин, Нестерварка, Ладижин.

Відновлення газопостачання здійснюватиметься після завершення планових робіт та за умови присутності мешканців у будинках і квартирах для доступу працівників Вінницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

