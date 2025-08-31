У Вінниці та області протягом тижня з 1 по 7 вересня 2025 року знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

Обленерго попередило про нові графіки відключення світла у Вінниці та області на період із 1 по 7 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Більшість обмежень у регіоні діятимуть приблизно з 9:00 до 16:00, але на різних локаціях терміни можуть коливатися.

По місту Вінниця часткові знеструмлення протягом наступного тижня відбуватимуться 1, 2, 4 та 5 вересня. Повний перелік адрес, яких торкнуться ці обмеження можна переглянути на сайті обленерго, пише Politeka.

В Іллінецькому районі електромереж, за даними енергетиків, графіки відключення світла будуть застосовувати в таких населених пунктах:

1 вересня – Володимирівка;

2 – Жадани, Даньківка, Сорока, Паріївка, Володимирівка, Слободище;

3 – Дашів, Слободище;

4 – Чортория;

5 – Слободище.

В Оратівському районі ЕМ у вказаний період тимчасово без електроенергії залишиться частина мешканців населених пунктів Дібровинці, Прибережне, Чагів, Скибин, Довжок, Кошлани, Стрижаків, Яблуновиця, Бабинці, Бугаївка, Ординці, Якимівка, Новоживотів, Синарна, Кожанка, Оратів, Мервин, Лопатинка, Якимівка, Чорновиця, Закриниччя, Старостинці.

Інформацію щодо інших графіків відключення світла на наступний тиждень у різних районах Вінницької області можна знайти на сайті обленерго – там вказані точні адреси та терміни проведення планових робіт.

