Місцевим мешканцям варто знати про обмеження руху в Києві, адже це вплине на пересування містом і принесе певний дискомфорт.

Жителям столиці варто врахувати, що на кількох ключових дорогах в Києві запроваджуються тимчасові обмеження руху, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному порталі столиці з посиланням на КК "Київатодор", обмеження руху в Києві відчуватимуться на проспекті Шухевича, Південному мосту через Дніпро та вулиці Кирилівській.

На проспекті Романа Шухевича обмеження руху в Києві вводяться через ремонт трамвайного шляхопроводу на перетині з вулицями Кибальчича та Миколи Закревського. Вони триватимуть з 29 серпня до 20 грудня.

Роботи передбачають протиаварійне відновлення несних конструкцій, тому пішоходи та водії відчують часткові незручності. Дорожні служби проводять роботи з особливою увагою до безпеки, а у КК "Київавтодор" перепрошують за тимчасові незручності.

Водночас незручності доведеться потерпіти і тим, хто часто проїзжає на Південному мосту через Дніпро. Ремонти відбуваються на ділянці в напрямку з лівого на правий берег. З 29 серпня до 1 грудня частково перекриють першу смугу та половину другої.

Мета робіт полягає у відновленні мостового полотна та забезпеченні безпечного пересування транспорту. Спеціалісти просять враховувати зміни у маршрутах та планувати поїздки заздалегідь, адже на ділянці можливі затори.

Ще одна точка, де будуть ускладнення - вулиця Кирилівська. Тут з 28 серпня до 17 жовтня частково перекриють першу смугу в напрямку центру та тротуар від Сирецької до Петропавлівської.

Роботи виконує КП ШЕУ Подільського району під контролем КК "Київавтодор". Мешканцям та водіям радять уважно слідкувати за дорожніми знаками та схемами об’їзду, щоб уникнути незручностей і зайвих затримок.

