Місцевим мешканцям варто знати про новий рафік руху транспорту в Миколаєві, тож розповідаємо про це детальніше.

З середи, 27 серпня, вступив у дію новий графік руху транспорту в Миколаєві, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі Миколаївської міської ради в Телеграмі, новий графік руху транспорту в Миколаєві стосується тролейбуса №11, що курсує від вулиці Айвазовського через кільцеву дорогу Корабельного району.

Так, тролейбус №11 буде курсувати за оновленим розкладом, і це означає, що жителям міста варто уважно планувати свої поїздки. КП «Миколаївелектротранс» повідомляє, що маршрут починає курсувати за оновленим принципом із ранкового рейсу і до вечора.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві виглядає таким чином за маршрутом №11: відправлення від Айвазовського по проспекту Богоявленському на обʼїзну - 7:30, 8:10, 9:00, 9:53, 11:16, 12:10, 13:05, 14:25, 15:25, 16:20, 17:10, 18:10, 19:09.

А коли йде мова про проїзд по обʼїзній на Богоявленському, то відправлення є о 6:45, 7:39, 8:30, 9:27, 10:46, 11:40, 12:35, 13:55, 15:00, 15:50, 16:50, 17:43, 18:36, 19:30.

Від Андрія Антонюка до Айвазовської виїзд відбувається в таких годинах: 6:36, 7:25, 8:25, 9:15, 10:08, 11:31, 12:25, 13:20, 14:40, 15:40, 16:35, 17:25, 18:25, 19:24 в депо.

Від Антонюка по проспекту Богоявленському до Айвазовського о 7:09, 8:03, 8:54, 9:51, 11:10, 12:04, 12:59, 14:19, 15:24, 16:14, 17:14, 18:07, 19:00, 19:54 в депо.

Нагадаємо, що маршрути №11 та №12 стартували 18 серпня у тестовому режимі. За словами директора підприємства Юрія Сметани, за перший тиждень вони перевезли понад 6500 пасажирів. Перший період роботи показав, що потрібне коригування, і тому зміни вже внесли.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.