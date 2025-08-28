Новий графік транспорту в Миколаєві має забезпечити зручніший рух тролейбусів, а також врахувати досвід першого тижня функціонування маршруту.

Новий графік транспорту в Миколаєві запроваджено з 27 серпня для тролейбуса №11, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Миколаївелектротранс»

Цей тролейбус курсує за маршрутом «вул. Айвазовського — кільцевий по об’їзній дорозі».

Директор підприємства Юрій Сметана пояснив, що перший тиждень роботи цього напрямку показав необхідність коригування розкладу. За його словами, вже упродовж семи днів функціонування маршруту було здійснено понад 6500 поїздок пасажирів.

«Ми врахували особливості руху та зробили зміни. Відповідно, з 27 серпня тролейбуси починають працювати за оновленими графіками. Крім того, наші працівники постійно спілкуються з пасажирами, тому всі раціональні пропозиції щодо покращення роботи враховуються», — зазначив керівник.

Отже, новий графік транспорту в Миколаєві має забезпечити зручніший рух тролейбусів, а також врахувати досвід першого тижня функціонування маршруту №11.

До слова, також повідомлялося про те, що в Миколаєві запровадили нову систему оплати проїзду за допомогою універсального QR-коду, який замінює паперові квитки та прив’язку до окремих банківських карток. Для оплати достатньо смартфона, а процес займає лише кілька секунд.

Серед переваг сервісу — можливість пересадок протягом 90 хвилин без додаткової оплати, а також економія: електронний квиток коштує 8 грн, тоді як паперовий — 10 грн.

Крім разових поїздок, система передбачає проїзні на 7, 15 і 30 днів, а також спеціальні абонементи для студентів та туристів, що дозволяє обрати найбільш зручний варіант.

