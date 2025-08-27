Нова система оплати за проїзд у Миколаєві істотно змінила щоденне користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Тепер мешканці мають змогу розраховуватися за поїздки за допомогою універсального QR-коду, що замінює класичні квитки та обмеження на певні банківські картки. Щоб скористатися сервісом, достатньо мати при собі смартфон, а весь процес займає лише кілька секунд, забезпечуючи максимальну зручність оплати.

Нова система продемонструвала високу ефективність. Однією з її переваг є можливість робити пересадки протягом дев’яноста хвилин без повторного списання коштів, що економить витрати для тих, хто часто користується транспортом. Крім того, електронна оплата вигідніша за паперову: друкований квиток коштує 10 гривень, тоді як безготівковий — лише 8.

Нова система оплати проїзду у Миколаєві передбачає різноманітні види проїзних документів. Пасажири можуть обирати між семиденними, п’ятнадцятиденними, місячними абонементами, а також студентськими й туристичними квитками. Це дозволяє кожному знайти оптимальний варіант залежно від потреб та інтенсивності користування транспортом.

Сервіс також допомагає уникнути черг і зменшує витрати часу на придбання квитка. Додатково користувачі можуть підключати картки кешбеку до Apple Pay або Google Pay та оплачувати проїзд, просто відсканувавши QR-код у салоні.

Детальну інформацію про тарифи, доступні абонементи та контактні телефони можна знайти на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс», де надаються всі необхідні роз’яснення для пасажирів.

