Новая система оплаты за проезд в Николаеве существенно изменила ежедневное использование общественного транспорта, сообщает Politeka.

Теперь жители могут рассчитываться за поездки с помощью универсального QR-кода, заменяющего классические билеты и ограничения на определенные банковские карты. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь при себе смартфон, а весь процесс занимает всего несколько секунд, обеспечивая максимальное удобство оплаты.

Новая система продемонстрировала высокую эффективность. Одним из ее преимуществ является возможность пересадки в течение девяноста минут без повторного списания средств, что экономит затраты для тех, кто часто пользуется транспортом. Кроме того, электронная оплата выгоднее бумажной: печатный билет стоит 10 гривен, тогда как безналичный — всего 8.

Новая система оплаты проезда в Николаеве предусматривает разные виды проездных документов. Пассажиры могут выбирать между семидневными, пятнадцатидневными, месячными абонементами, а также студенческими и туристическими билетами. Это позволяет каждому найти оптимальный вариант в зависимости от потребностей и интенсивности использования транспорта.

Сервис также помогает избежать очередей и уменьшает затраты времени на покупку билета. Дополнительно пользователи могут подключать карты кэшбека к Apple Pay или Google Pay и оплачивать проезд, просто отсканировав QR-код в салоне.

Подробную информацию о тарифах, доступных абонементах и ​​контактных телефонах можно найти на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс», где предоставляются все необходимые разъяснения для пассажиров.

