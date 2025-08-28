Новый график транспорта в Николаеве должен обеспечить более удобное движение троллейбусов, а также учесть опыт первой недели функционирования маршрута.

Новый график транспорта в Николаеве введен с 27 августа для троллейбуса №11, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП «Николаевэлектротранс»

Этот троллейбус курсирует по маршруту «ул. Айвазовского – кольцевой по объездной дороге».

Директор предприятия Юрий Сметана пояснил, что первая неделя работы этого направления показала необходимость корректировки расписания. По его словам, уже в течение семи дней функционирования маршрута было совершено более 6500 поездок пассажиров.

«Мы учли особенности движения и произвели изменения. Соответственно, с 27 августа троллейбусы начинают работать по обновленным графикам. Кроме того, наши работники постоянно общаются с пассажирами, поэтому все рациональные предложения по улучшению работы учитываются» , – отметил руководитель.

Следовательно, новый график транспорта в Николаеве должен обеспечить более удобное движение троллейбусов, а также учесть опыт первой недели функционирования маршрута №11.

К слову, также сообщалось о том, что в Николаеве была введена новая система оплаты проезда с помощью универсального QR-кода , который заменяет бумажные билеты и привязку к отдельным банковским картам. Для оплаты достаточно смартфона, а процесс занимает всего несколько секунд.

Среди преимуществ сервиса – возможность пересадок в течение 90 минут без дополнительной оплаты, а также экономия: электронный билет стоит 8 грн, тогда как бумажный – 10 грн .

Помимо разовых поездок система предусматривает проездные на 7, 15 и 30 дней , а также специальные абонементы для студентов и туристов, что позволяет выбрать наиболее удобный вариант.

