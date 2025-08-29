Местным жителям следует знать о новом рафике движения транспорта в Николаеве, так что рассказываем об этом подробнее.

Со среды, 27 августа, вступил в силу новый график движения транспорта в Николаеве , сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе Николаевского городского совета в Телеграмме, новый график движения транспорта в Николаеве касается троллейбуса №11, курсирующего от улицы Айвазовского через кольцевую дорогу Корабельного района.

Да, троллейбус №11 будет курсировать по обновленному расписанию, и это означает, что жителям города стоит внимательно планировать свои поездки. КП «Николаевэлектротранс» сообщает, что маршрут начинает курсировать по обновленному принципу с утреннего рейса и до вечера.

Новый график движения транспорта в Николаеве выглядит таким образом по маршруту №11: отправление от Айвазовского по проспекту Богоявленскому на объездную - 7:30, 8:10, 9:00, 9:53, 11:16, 12:10, 13:05, 14:25, 15:25, 16:20, 17:10, 18:10, 19:09.

А когда речь идет о проезде по объездной на Богоявленском, то отправление есть в 6:45, 7:39, 8:30, 9:27, 10:46, 11:40, 12:35, 13:55, 15:00, 15:50, 16:50, 17:43, 18:36, 19:30.

От Андрея Антонюка к Айвазовской выезд происходит в следующих часах: 6:36, 7:25, 8:25, 9:15, 10:08, 11:31, 12:25, 13:20, 14:40, 15:40, 16:35, 17:25, 18:25, 19:24 в депо.

От Антонюка по проспекту Богоявленскому до Айвазовского в 7:09, 8:03, 8:54, 9:51, 11:10, 12:04, 12:59, 14:19, 15:24, 16:14, 17:14, 18:07, 19:00, 19:54 в депо.

Напомним, что маршруты №11 и №12 стартовали 18 августа в тестовом режиме. По словам директора предприятия Юрия Сметаны, за первую неделю они перевезли более 6500 пассажиров. Первый период работы показал, что нужна корректировка, и потому изменения уже внесли.

