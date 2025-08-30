Местным жителям следует знать об ограничениях движения в Киеве, ведь это повлияет на передвижение по городу и принесет определенный дискомфорт.

Жителям столицы следует учесть, что на нескольких ключевых дорогах в Киеве вводятся временные ограничения движения , сообщает Politeka.

Как информируют на официальном портале столицы со ссылкой на УК "Киеватодор", ограничения движения в Киеве будут ощущаться на проспекте Шухевича, Южном мосту через Днепр и улице Кирилловской.

На проспекте Романа Шухевича ограничения движения в Киеве вводятся из-за ремонта трамвайного путепровода на пересечении с улицами Кибальчича и Николая Закревского. Они продлятся с 29 августа по 20 декабря.

Работы подразумевают противоаварийное восстановление несных конструкций, поэтому пешеходы и водители испытывают частичные неудобства. Дорожные службы проводят работы с особым вниманием к безопасности, а в УК "Киевавтодор" извиняются за временные неудобства.

В то же время, неудобства придется потерпеть и тем, кто часто проезжает на Южном мосту через Днепр. Ремонты проходят на участке в направлении с левого на правый берег. С 29 августа по 1 декабря частично перекроют первую полосу и половину второй.

Цель работ состоит в восстановлении мостового полотна и обеспечении безопасного передвижения транспорта. Специалисты просят учитывать изменения в маршрутах и ​​планировать поездки заранее, ведь на участке возможны пробки.

Еще одна точка, где будут осложнения – улица Кирилловская. Здесь с 28 августа по 17 октября частично перекроют первую полосу в направлении центра и тротуар от Сырецкой до Петропавловской.

Работы выполняет КП ШЭУ Подольского района под контролем УК "Киевавтодор". Жителям и водителям советуют внимательно следить за дорожными знаками и схемами объезда во избежание неудобств и лишних задержек.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать