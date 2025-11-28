В связи с проведением профилактических работ в электросетях в Киевской области 29 ноября 2025 года будут применены специальные графики отключения света.

На субботу, 29 ноября 2025 года, ДТЭК предупреждает о дополнительных графиках отключения света в Киевской области, сообщает Politeka.

Самые жесткие ограничения планируются в пределах Узинской городской территориальной общины. Там графики отключения света будут действовать с 00:00 до 23:59 на некоторых улицах в таких населенных пунктах: Иосифовка, Узин, Ивановка, Красное, Затишье, Пилипча – полный список адресов можно найти на официальном сайте.

В Кагарлыкской общине, как пишет Politeka, будут обесточиваться:

29.11 - с 8:00 до 23:00 - Кагарлык (ул. Хмельницкого, Котляревского), Землянка (Шевченко), Зеленый Яр (Киевская, Лесная, Луговая, Молодежная, Полевая, Садовая, Центральная), Липовец (Вишневая, Мировая, Заречная, Победы, Садовая, Степная);

29.11 – с 8:00 до 23:59 – Шубовка (Воробчук, Дидикало, Кибитина, Леси Украинки, Поповича, Садовая, Фалкова), Лещинка (Вишневая, Мира, Садовая), Терновка (Дружбы, Космонавтов, Победы, Шевченко);

а 30.11 с 8:00 до 23:59 - Кагарлык (Гаевая, Рассветная, Розовая), Лещинка (Мира, Хозяйственный), Терновка (Дружбы, Шевченко).

Кроме того, графики отключения света в Киевской области 29 и 30 ноября будут действовать на территории Бородянской поселковой общины примерно с 9 до 19 часов в таких населенных пунктах: Берестянка, Загальцы, Новая Буда, Вишняки, Майдановка, Филипповичи, Язвинка, Бородянка, Вабля, Дмитровка, Озирщина, Блиставица, Новый Корогод.

