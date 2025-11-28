График отключения света в Днепропетровской области на 29 ноября может изменяться в случае производственных нужд.

График отключения света в Днепропетровской области на 29 ноября обнародовал общины Никопольщины, Синельникового и Каменского после получения обновленной информации от АО «ДТЭК Днепровские электросети», передает Politeka.

Профилактические работы будут продолжаться в течение дня, что требует временного обесточивания большого числа потребителей.

В Красногригорьевской общине света не будет с 09:00 до 17:00. В селе Приднепровское отключение коснется улиц Механизаторов и Садовая. В Каменском селе Никопольского района в тот же промежуток будут обесточены Строителей, Уютная, Днепровская, Зеленая, Калиновая, Космонавтов, Молодежная, Набережная, Озерная, Северная, Садовая, Украинская и Шевченко. В Мусеевке без подачи останутся Береговая, Ковальская и Подстепная.

В городе Синельниково работы продлятся с 08:00 до 18:30. В это время электричество будет отсутствовать на Мире, Независимом, Победе, Рабочем, Садовом, переулке Садовый, а также на Бахмутском, Владимирском, Дружбе, Зеленом, Локомотивном, Медовом, Небесном, Северном, Рождественском, Среднем и переулке Калантаевский.

Каменское сообщило об обесточивании с 08:00 до 18:00. Под отключение попадают Васильевская, Энергетиков, Историческая, Сокола Олексы, Спортивная и Гимназический проспект.

График отключения света в Днепропетровской области на 29 ноября может быть изменен в случае производственных нужд, поэтому жителям рекомендуют следить за актуальными обновлениями и обращаться в колл-центр оператора по дополнительным вопросам.

Чтобы подготовиться к плановому обесточиванию, следует заранее зарядить все устройства и пауэрбанки, подготовить альтернативные источники освещения, отключить технику от сети, обеспечить запас воды и продуктов и завершить важные дела или найти другое место для работы.

