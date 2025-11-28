Выплаты для ВПЛ с 1 декабря во Львовской области можно получить через две программы поддержки.

С 1 декабря 2025 года выплаты для ВПЛ во Львовской области остаются доступными для тех, кто отвечает действующим критериям отбора, сообщает Politeka.net.

О денежной помощи более подробно рассказали на портале «Действие».

Выплаты для ВПЛ с 1 декабря во Львовской области будут начисляться в стандартных объемах благодаря решению правительства, принятому в сентябре 2025 года, которое продлило государственную программу материальной поддержки еще на шесть месяцев. Благодаря этому автоматические выплаты на банковские счета получателей будут гарантированно поступать по меньшей мере до февраля 2026 года.

Ежемесячный размер пособия остается неизменным: 3 000 гривен – для несовершенолетних и лиц с инвалидностью, а 2 000 гривен – для всех других категорий переселенцев. Выплаты производятся двумя частями - 15 и 28 числа каждого месяца.

Получить помощь могут лица с инвалидностью I–III группы, семьи, воспитывающие детей до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие социально уязвимые категории внутренне перемещенных лиц.

Параллельно действует общегосударственная программа «Зимняя поддержка», которая предусматривает единовременную выплату ВПЛ с 1 декабря во Львовской области в размере 6 500 гривен.

Средства могут получить не только внутренне перемещенные лица, но и другие категории граждан, нуждающихся в дополнительной социальной защите.

Среди получателей — несовершенолетние под опекой или попечительством, дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, включая детей с инвалидностью, ВПЛ с инвалидностью I группы, дети-переселенцы, получающие ежемесячное пособие на проживание, дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет, а также одинокие пенсионеры.

По словам премьера Юлии Свириденко, только за первые три дня регистрации - с 21 ноября 2025 года - украинцы подали более 150 тысяч заявлений на участие в программе.

Подать заявку можно двумя способами: в электронном формате через портал или приложение «Дия» или традиционно, обратившись в любое отделение Пенсионного фонда Украины.

Прием заявлений продлится до 17 декабря 2025, а полученные средства можно использовать в течение 180 дней на самые необходимые товары и услуги: теплую одежду и обувь, лекарства, витамины и другие базовые потребности, которые помогут переселенцам успешно пройти зимний период.

