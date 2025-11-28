Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области направлена ​​на поддержку граждан, наиболее нуждающихся в дополнительных ресурсах в холодный период года.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", однако получить их смогут лишь некоторые украинцы, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Официально стартовал прием заявок на получение денежной помощи в размере 6500 гривен для наиболее социально уязвимых категорий населения.

Этот вид выплат направлен на поддержку граждан, наиболее нуждающихся в дополнительных ресурсах в холодный период года. Право на получение 6500 гривен имеют следующие категории населения:

дети до 18 лет из малообеспеченных семей

дети из внутренне перемещенных лиц, получающих поддержку на жительство

дети, находящиеся на попечении или попечительстве

дети с инвалидностью, проживающие в детских домах семейного типа или в приемных семьях

лица с инвалидностью первой группы, которые являются получателями пособия на жительство ВПЛ

одинокие пенсионеры с пенсией, не превышающей 9 444 гривен, и получающие надбавку по уходу

Подать заявку на получение этих средств могут до 17 декабря 2025 года. Для этого предусмотрены два основных способа:

через мобильное приложение Дия

путем обращения в Пенсионный фонд Украины

Как оформить помощь через Дия

Чтобы подать заявку в электронном формате, необходимо:

Обновить приложение Дия к новейшей версии

Перейти в раздел Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн

Подтвердить наличие активной Дия.Карты, на которую будет зачислена помощь. Если карты еще нет, система предложит открыть ее онлайн при подаче заявления.

Отправить сформированную заявку

Вырученные средства можно будет использовать в течение шести месяцев с момента их зачисления. Помощь предназначена исключительно для приобретения товаров, связанных с подготовкой к холодному сезону, в частности:

теплых вещей

лекарств

витаминов

