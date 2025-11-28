Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", однако получить их смогут лишь некоторые украинцы, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Официально стартовал прием заявок на получение денежной помощи в размере 6500 гривен для наиболее социально уязвимых категорий населения.
Этот вид выплат направлен на поддержку граждан, наиболее нуждающихся в дополнительных ресурсах в холодный период года. Право на получение 6500 гривен имеют следующие категории населения:
- дети до 18 лет из малообеспеченных семей
- дети из внутренне перемещенных лиц, получающих поддержку на жительство
- дети, находящиеся на попечении или попечительстве
- дети с инвалидностью, проживающие в детских домах семейного типа или в приемных семьях
- лица с инвалидностью первой группы, которые являются получателями пособия на жительство ВПЛ
- одинокие пенсионеры с пенсией, не превышающей 9 444 гривен, и получающие надбавку по уходу
Подать заявку на получение этих средств могут до 17 декабря 2025 года. Для этого предусмотрены два основных способа:
- через мобильное приложение Дия
- путем обращения в Пенсионный фонд Украины
Как оформить помощь через Дия
Чтобы подать заявку в электронном формате, необходимо:
- Обновить приложение Дия к новейшей версии
- Перейти в раздел Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн
- Подтвердить наличие активной Дия.Карты, на которую будет зачислена помощь. Если карты еще нет, система предложит открыть ее онлайн при подаче заявления.
- Отправить сформированную заявку
Вырученные средства можно будет использовать в течение шести месяцев с момента их зачисления. Помощь предназначена исключительно для приобретения товаров, связанных с подготовкой к холодному сезону, в частности:
- теплых вещей
- лекарств
- витаминов
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.