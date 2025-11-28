Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области предоставляется в рамках государственной программы "Зимняя поддержка", однако получить их смогут лишь некоторые украинцы, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Официально стартовал прием заявок на получение денежной помощи в размере 6500 гривен для наиболее социально уязвимых категорий населения.

Этот вид выплат направлен на поддержку граждан, наиболее нуждающихся в дополнительных ресурсах в холодный период года. Право на получение 6500 гривен имеют следующие категории населения:

  • дети до 18 лет из малообеспеченных семей
  • дети из внутренне перемещенных лиц, получающих поддержку на жительство
  • дети, находящиеся на попечении или попечительстве
  • дети с инвалидностью, проживающие в детских домах семейного типа или в приемных семьях
  • лица с инвалидностью первой группы, которые являются получателями пособия на жительство ВПЛ
  • одинокие пенсионеры с пенсией, не превышающей 9 444 гривен, и получающие надбавку по уходу

Подать заявку на получение этих средств могут до 17 декабря 2025 года. Для этого предусмотрены два основных способа:

  • через мобильное приложение Дия
  • путем обращения в Пенсионный фонд Украины

Как оформить помощь через Дия

Чтобы подать заявку в электронном формате, необходимо:

  • Обновить приложение Дия к новейшей версии
  • Перейти в раздел Сервисы → Зимняя поддержка → Зимние 6 500 грн
  • Подтвердить наличие активной Дия.Карты, на которую будет зачислена помощь. Если карты еще нет, система предложит открыть ее онлайн при подаче заявления.
  • Отправить сформированную заявку

Вырученные средства можно будет использовать в течение шести месяцев с момента их зачисления. Помощь предназначена исключительно для приобретения товаров, связанных с подготовкой к холодному сезону, в частности:

  • теплых вещей
  • лекарств
  • витаминов

