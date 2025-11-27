Жителям рекомендуют отслеживать актуальные изменения графика отключения света в Черниговской области на 28 ноября можно на официальных ресурсах.

График отключения света в Черниговской области на 28 ноября предусматривает временное отключение электроэнергии в некоторых населённых пунктах для проведения ремонтных работ на воздушных линиях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном сайте Остерской общины.

В Черниговском районе, в частности, в Остерской общине, плановые работы состоятся в селах Евминка и Крехаев. Выключение электроснабжения запланировано с 09:00 до 16:00.

В Евминце без электричества останутся жители улиц Киевской (294–337) и Насосной, дом 1. В Крехаеве временные ограничения коснутся 1 Травня, Березнева, Богданенко, Гаёва, Глинище, Деснянская, Европейская, Леси Украинки, Лысой Горы, Лысиновской, Лесовой, Литочки, Луговой, Молодежной, Москаленко, Набережной, Натальи Земной, Незалежности, Озерной, Улицы Партизанская, Рожок, Садовая, Свято-Троицкая, Соловина, Шевченко, а также улицы Бригадный, Европейская, Лесная, Песчаные, Садовая, Соловина и Школьный.

Причиной отключения являются работы на воздушной линии электропередачи, направленные на улучшение надежности электроснабжения региона. Энергетики советуют жителям заблаговременно подготовиться и использовать альтернативные источники освещения и электропитания. Также следует отключить из розеток всю важную технику и позаботиться о запасах пищи.

Жителям также рекомендуют следить за актуальными изменениями графика отключения света в Черниговской области на 28 ноября можно на официальных ресурсах Черниговоблэнерго и местного сообщества. Плановые ремонтные работы помогут избежать в будущем аварий и повысить стабильность электроснабжения в регионе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.