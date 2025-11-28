Виплати для ВПО з 1 грудня у Львівській області можна отримати через дві програми підтримки.

З 1 грудня 2025 року виплати для ВПО у Львівській області залишаються доступними для тих, хто відповідає чинним критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі «Дія».

Виплати для ВПО з 1 грудня у Львівській області нараховуватимуться у стандартних обсягах завдяки рішенню уряду, ухваленому у вересні 2025 року, яке продовжило державну програму матеріальної підтримки ще на шість місяців. Завдяки цьому автоматичні виплати на банківські рахунки отримувачів гарантовано надходитимуть щонайменше до лютого 2026 року.

Щомісячний розмір допомоги залишається незмінним: 3 000 гривень — для дітей та осіб з інвалідністю, а 2 000 гривень — для всіх інших категорій переселенців. Виплати здійснюються двома частинами — 15 та 28 числа кожного місяця.

Отримати допомогу можуть особи з інвалідністю I–III групи, сім’ї, що виховують дітей до 18 років (або до 23 років за умови навчання), домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, а також інші соціально вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб.

Паралельно діє загальнодержавна програма «Зимова підтримка», яка передбачає одноразову виплату для ВПО з 1 грудня у Львівській області у розмірі 6 500 гривень.

Кошти можуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи, а й інші категорії громадян, що потребують додаткового соціального захисту.

Серед отримувачів — діти під опікою або піклуванням, діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, включно з дітьми з інвалідністю, ВПО з інвалідністю I групи, діти-переселенці, які отримують щомісячну допомогу на проживання, діти з малозабезпечених родин віком до 18 років, а також одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, лише за перші три дні реєстрації — з 21 листопада 2025 року — українці подали понад 150 тисяч заяв на участь у програмі.

Подати заявку на отримання виплат можна двома способами: у електронному форматі через портал або застосунок «Дія» або традиційно, звернувшись до будь-якого відділення Пенсійного фонду України.

Прийом заяв триватиме до 17 грудня 2025 року, а отримані кошти можна використати протягом 180 днів на найнеобхідніші товари та послуги: теплий одяг і взуття, ліки, вітаміни та інші базові потреби, що допоможуть переселенцям успішно пройти зимовий період.

