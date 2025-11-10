Нова система оплати проїзду у Львівській області у Дрогобичі забезпечує швидкість, зручність і прозорість розрахунків.

Нова система оплати проїзду у Львівській області почала діяти в Дрогобичі з 10 жовтня, повідомляє Politeka.

Тепер мешканці можуть сплачувати за поїздку через QR-код у застосунку EasyPay.

У міських автобусах триває впровадження автоматизованої системи обліку, що дозволяє відмовитися від готівкових розрахунків і перейти на сучасні цифрові сервіси.

Пасажири можуть скористатися спеціальними наліпками в салоні транспорту, де розміщено QR-код для швидкої оплати. Щоб придбати квиток, достатньо відсканувати код і здійснити платіж у застосунку EasyPay. Водночас у місті оновили тарифи, які тепер залежать від обраного способу оплати.

Найвигіднішим залишається використання «Картки Дрогобичанина» — вартість однієї поїздки становить 15 гривень. Оплата банківською карткою обійдеться у 18 гривень, а при розрахунку готівкою водію — 20 гривень. Придбати «Картку Дрогобичанина» можна в мережі маркетів «Сім-23». За даними оператора, лише з початку жовтня мешканці придбали 427 таких карток.

Для здійснення оплати через QR-код користувач повинен встановити застосунок EasyPay, обрати у налаштуваннях місто «Дрогобич», відсканувати код, вибрати потрібний квиток, вказати кількість і підтвердити покупку. Якщо пасажир має картку мешканця, система автоматично спише вартість поїздки після сканування.

Квиток активується відразу після транзакції та відображається у додатку. Його необхідно показати водію під час перевірки. Варто враховувати, що такий квиток діє лише на одну поїздку та не дає права на пересадку.

Отже, нова система оплати проїзду у Львівській області у Дрогобичі забезпечує швидкість, зручність і прозорість розрахунків, сприяючи переходу міського транспорту до сучасних цифрових стандартів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Львові: хто може розраховувати на прихисток.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду у Львові: які нововведення з'явилися.