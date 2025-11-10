Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став однією з головних причин підвищення цін на свинину, повідомляє Politeka.

Зменшення кількості свиней у господарствах спричинило нестачу продукції на внутрішньому ринку, а це одразу вплинуло на вартість м’яса для споживачів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області помітний навіть на полицях супермаркетів. За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, від початку 2025 року ціна на свинину зросла на 34%, а якщо порівнювати з минулим роком, то майже на 60%.

Основною причиною стала нестача поголів’я. Узимку чисельність тварин скоротилася до 4,5 мільйона голів, що призвело до дефіциту мʼясних продуктів у Дніпропетровській області.

Через це закупівельні цінники невпинно зростають. У вересні середня вартість живої ваги беконних свиней сягала від 98 до 100 гривень за кілограм, залежно від регіону.

Ситуацію частково рятує імпорт. Лише у серпні 2025 року в Україну ввезли 4,6 тисячі тонн м’яса, що на майже половину більше, ніж у липні. Загальний обсяг імпорту за 8 місяців становив 14,9 тисячі тонн.

Це у понад 7 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найвищим показником з 2022-го. Аналітики прогнозують, що до кінця року ця цифра може перевищити 25 тисяч тонн. Основна частина постачань очікується у другій половині року.

Падіння цін на живець у країнах Євросоюзу робить європейські ринки привабливими для закупівель українських компаній, тому імпорт залишається важливою альтернативою власному виробництву.

