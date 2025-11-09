Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області здійснюється за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області реалізується благодійним фондом «Карітас Львів УГКЦ», який впроваджує соціальну програму підтримки людей похилого віку та вразливих верств населення, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті організації, головним осередком реалізації проєкту став Центр життєстійкості «Сильні разом». Його діяльність спрямована на зміцнення психологічного стану, формування навичок самодопомоги та адаптацію громадян до складних життєвих обставин. Ініціатива має на меті навчити учасників справлятися зі стресом, долати наслідки травматичних подій і підтримувати емоційний баланс.

У роботі центру задіяна професійна команда — психолог, соціальний працівник та менеджер із соціальної сфери. Вони проводять індивідуальні консультації, колективні заняття, тренінги та зустрічі взаємопідтримки, під час яких люди навчаються комунікувати, висловлювати емоції та зміцнювати впевненість у власних силах.

До ключових напрямів діяльності належать робота з особистими запитами, проведення заходів для родин, організація навчальних програм для працівників соціальної, освітньої та медичної сфер, а також для представників релігійних чи громадських структур. Завдяки цьому програма охоплює не лише отримувачів допомоги, а й фахівців, які працюють із людьми у кризових умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області здійснюється за підтримки Міністерства соціальної політики та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Центр «Сильні разом» допомагає учасникам подолати тривожність, відновити психологічну стійкість і знайти ресурси для подальшого життя, сприяючи розвитку внутрішньої сили, відчуття стабільності та впевненості у майбутньому.

