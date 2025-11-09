Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области реализуется благотворительным фондом «Каритас Львов УГКЦ», который внедряет социальную программу поддержки пожилых людей и уязвимых слоев населения, сообщает Politeka.

Согласно информации , обнародованной на сайте организации, главным центром реализации проекта стал Центр жизнестойкости «Сильные вместе». Его деятельность направлена ​​на укрепление психологического состояния, формирование навыков самопомощи и адаптацию граждан к сложным жизненным обстоятельствам. Инициатива призвана научить участников справляться со стрессом, преодолевать последствия травматических событий и поддерживать эмоциональный баланс.

В работе центра задействована профессиональная команда – психолог, социальный работник и менеджер по социальной сфере. Они проводят индивидуальные консультации, коллективные занятия, тренинги и встречи взаимоподдержки, во время которых люди учатся коммуникировать, выражать эмоции и укреплять уверенность в своих силах.

К ключевым направлениям деятельности относятся работа с личными запросами, проведение мероприятий для семей, организация обучающих программ для работников социальной, образовательной и медицинской сфер, а также для представителей религиозных или общественных структур. Благодаря этому программа включает не только получателей помощи, но и специалистов, работающих с людьми в кризисных условиях.

Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области осуществляется при поддержке Министерства социальной политики и Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Центр «Сильные вместе» помогает участникам преодолеть тревожность, восстановить психологическую устойчивость и найти ресурсы для дальнейшей жизни, способствуя развитию внутренней силы, стабильности и уверенности в будущем.

