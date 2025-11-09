Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется в рамках проекта, направленного на поддержку пострадавших от войны, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице БФ "Улыбка ЮА", денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусмотрена в рамках инициативы «Вместе в безопасности и тепле: мультимодальная поддержка зимней подготовки для пострадавших от конфликта общин».

Проект охватывает жителей Харькова и Запорожья, а также Апостоловскую и Грушевскую общины Днепропетровщины. Получить выплаты могут домохозяйства, имеющие централизованное, газовое или электрическое отопление.

Зарегистрироваться на денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области могут внутренне перемещенные лица и граждане из отдельных льготных категорий. Среди них участники боевых действий, члены их семей, а также родственники погибших или пропавших военнослужащих.

Для регистрации необходимо заполнить специальную форму, где указываются персональные данные, контактная информация и подтверждение принадлежности к уязвимой категории.

Поддержку оказывают семьям, в составе которых есть люди с инвалидностью старше 60 лет, матери-одиночки, семьи с детьми до трех лет или с тремя и более детьми до 18 лет.

Также ее могут получить домохозяйства, где кто-то страдает хроническими или тяжелыми заболеваниями или потерял работу после февраля 2022 года. Все эти категории определены как наиболее уязвимые, поэтому они имеют преимущество при рассмотрении заявок.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.