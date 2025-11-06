Новий графік руху поїздів у Харківській області впливатиме на декілька маршрутів, і переглядатиметься та коригуватиметься залежно від розвитку ситуації.

Новий графік руху поїздів у Харківській області введено компанією-перевізником "Укрзалізницею" через безпекову ситуацію в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Попередження про зміни з'явилося в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

З 4 листопада на приміських маршрутах у Харківській та Дніпропетровській областях введено тимчасові обмеження на рух поїздів через загрози безпеки.

Новий графік руху поїздів у Харківській області виглядає наступним чином, експреси, що відправляються з напрямку станції Лозова, тепер будуть курсувати лише до станцій Павлоград-1 і Варварівка. Це рішення прийнято для гарантування безпеки як пасажирів, так і обслуговуючого персоналу. Поки що це обмеження діятиме в межах визначеного періоду, поки ситуація не стабілізується.

Також зміни стосуються поїздів на Дніпропетровщині, що вирушають з напрямку станції Чаплине. Вони тепер курсуватимуть лише до станції Письменна.

Ці зміни будуть впливати на кілька маршрутів, і, ймовірно, будуть переглядатися та коригуватися в залежності від розвитку безпекової ситуації в цих регіонах.

Варто також нагадати, про інші зміни, які торкнулися харківської залізниці. Так, рух деяких експресів тимчасово обмежений до та з станції Мерефа. Внесено зміни в маршрути кількох поїздів:

Поїзд №6812/6822 курсуватиме за маршрутом Краматорськ – Мерефа, замість того, щоб прямувати з Краматорська до Харкова.

Поїзд №6823/6813 курсуватиме за маршрутом Мерефа – Краматорськ, замість прямування з Харкова до Краматорська.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах, оскільки на деяких маршрутах можливі пересадки на найближчі рейси в регіоні. Зокрема, пасажири можуть бути направлені на рейси №7001 (Харків – Лозова) та №6522 (Біляївка – Харків).

