Новый график движения поездов в Харьковской области будет влиять на несколько маршрутов, и будет пересматриваться и корректироваться в зависимости от развития ситуации.

Новый график движения поездов в Харьковской области введен компанией-перевозчиком "Укрзализныцей" из-за ситуации в безопасности в регионе, сообщает Politeka.net.

Предупреждение об изменениях появилось в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

С 4 ноября на пригородных маршрутах в Харьковской и Днепропетровской областях введены временные ограничения на движение поездов из-за угроз безопасности.

Новый график движения поездов в Харьковской области выглядит следующим образом, отправляемые экспрессы с направления станции Лозовая теперь будут курсировать только до станций Павлоград-1 и Варваровка. Это решение принято для обеспечения безопасности как пассажиров, так и обслуживающего персонала. Пока это ограничение будет действовать в пределах определенного периода, пока ситуация не стабилизируется.

Также изменения касаются поездов на Днепропетровщине, отправляющихся с направления станции Чаплино. Они теперь будут курсировать только на станцию ​​Письменная.

Эти изменения будут влиять на несколько маршрутов, и, вероятно, будут пересматриваться и корректироваться в зависимости от развития ситуации в этих регионах.

Следует также напомнить, о других изменениях, которые затронули харьковскую железную дорогу. Так, движение некоторых экспрессов временно ограничено до и со станции Мерефа. Внесены изменения в маршруты нескольких поездов:

№6812/6822 будет курсировать по маршруту Краматорск – Мерефа, вместо того, чтобы следовать из Краматорска в Харьков.

№6823/6813 будет курсировать по рейсу Мерефа – Краматорск, вместо следования из Харькова в Краматорск.

В "Укрзализныце" призвали пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах, поскольку на некоторых маршрутах возможны пересадки на ближайшие рейсы в регионе. В частности, пассажиры могут быть направлены на рейсы №7001 (Харьков – Лозовая) и №6522 (Беляевка – Харьков).

