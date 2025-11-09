Получить эту денежную помощт для ВПЛ в Полтавской области смогут не все граждане.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области доступна для части переселенцев, выполнивших важные условия, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Этой осенью правительство ввело новые правила помощи внутренне перемещенным лицам. Согласно обновленным условиям, некоторые переселенцы имеют право на специальную «седьмую выплату» в размере 2000 гривен.

Получить эту денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области смогут граждане, которые после переезда в другой город или село официально трудоустроились и непрерывно работали в течение шести месяцев. Аналогичная норма относится и к внутренне перемещенным лицам, которые весь этот период непрерывно вели предпринимательскую деятельность.

Таким образом, государство поощряет переселенцев к официальной занятости и поддерживает тех, кто продолжает работать, несмотря на сложные жизненные обстоятельства.

Выплата предоставляется не всем ВПЛ, а только тем, кто может документально подтвердить непрерывную работу или предпринимательскую деятельность в течение полугода. Изменения уже вступили в силу.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области будет перечислена в следующем месяце после завершения шестимесячного периода занятости — при подтверждении факта работы или уплаты налогов. То есть если переселенец отработал шесть месяцев, он получит 2000 гривен дополнительной помощи на проживание.

Подтвердить официальное трудоустройство или предпринимательскую деятельность можно несколькими способами:

через данные из реестра застрахованных лиц;

по справке с места работы об уплате единого социального взноса;

или по копии декларации плательщика единого налога, принятой Государственной налоговой службой.

После проверки информации Пенсионный фонд выплата будет произведена автоматически, без необходимости дополнительных обращений со стороны граждан.

