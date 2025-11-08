С начала ноября водителей ожидает ограничение движения транспорта в Киеве, что повлияет на удобство передвижения по городу.

Ограничение движения транспорта в Киеве ввели из-за того, что ремонтные бригады восстанавливают асфальт на Броварском проспекте, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице коммунальной корпорации "Киевавтодор", курсирование автотранспорта на указанном участке будет частично перекрыто почти на две недели.

Ограничение движения транспорта в Киеве продлится в период с 5 по 15 ноября. В "Киевавтодоре" объяснили, что речь идет о участке Броварского проспекта в Днепровском районе, где будут обновлять дорожное покрытие от станции метро Лесная до Бровары.

Работы проводятся в рамках второго этапа капремонта, ведь первая часть продолжалась с 15 сентября по 3 октября. Во время ремонта водителей просят быть внимательными к временным дорожным знакам, ведь схема проезда частично изменена.

Работники предприятия отмечают, что по завершении этого этапа покрытие станет более ровным, а пропускная способность дороги вырастет. Однако пока нужно учитывать ограничение движения транспорта в Киеве на этом участке, чтобы избегать пробок в часы пик.

Кроме того, в столице продолжаются другие масштабные работы, также влияющие на ситуацию на дорогах. В частности, из-за капитального ремонта на путепроводе, соединяющего проспект Николая Бажана с Днепровской набережной, частичное усложнение курсирования будет продолжаться ориентировочно до августа 2026 года.

Кроме этого, до 20 декабря неудобства будут терпеть местные жители, часто ездящие через трамвайный путепровод (проспект Романа Шухевича).

Речь идет о участке на пересечении улиц Кибальчича и Николая Закревского. Здесь обновляются элементы конструкции и дорожное покрытие.

