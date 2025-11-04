У міській службі закликали громадян поставитися з розумінням до тимчасових обмежень та нового графік руху поїздів в Києві.

Новий графік руху поїздів в Києві діятиме через продовження ремонтних робіт на маршруті Київської кільцевої електрички, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у пресслужбі Kyiv City Express.

Згідно з офіційною інформацією, по 13 грудня проїзд поїздів між станціями Почайна та Райдужний повністю призупинено у зв’язку з продовженням ремонтних робіт на мосту. Підрядні служби виконують комплекс технічних заходів, необхідних для забезпечення безпеки руху та подальшого стабільного функціонування колій.

Пасажири можуть користуватися маршрутами кільцевої електрички, які в цей час курсуватимуть лише по півкільцю. Зокрема, поїзди Kyiv City Express у години пік ходитимуть із періодичністю приблизно кожні 30 хвилин між станціями Святошин, Вокзальна та Дарниця — у обох напрямках.

На ділянках Святошин – Почайна та Райдужний – Дарниця запроваджено новий графік руху поїздів в Києві та човниковий проїзд експресів, щоб забезпечити мінімальні затримки у сполученні. Посадка та висадка пасажирів на станціях Райдужний і Воскресенка здійснюватиметься лише на першій платформі.

Оновлений розклад руху буде оприлюднений на офіційному сайті Kyiv City Express. Пасажирам рекомендують заздалегідь перевірити актуальний графік, побудувати свій маршрут і спланувати подорож із урахуванням змін, аби вчасно дістатися місця призначення.

