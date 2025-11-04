В городской службе призвали граждан отнестись с пониманием временных ограничений и нового графика движения поездов в Киеве.

Новый график движения поездов в Киеве будет действовать из-за продолжения ремонтных работ на маршруте Киевской кольцевой электрички, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv City Express.

Согласно официальной информации, до 13 декабря проезд поездов между станциями Почайна и Радужный полностью приостановлен в связи с продолжением ремонтных работ на мосту. Подрядные службы выполняют комплекс технических мер, необходимых для обеспечения безопасности движения и дальнейшего стабильного функционирования путей.

Пассажиры могут пользоваться маршрутами кольцевой электрички, которые будут курсировать только по полукольцу. В частности, поезда Kyiv City Express в часы пик будут ходить с периодичностью примерно каждые 30 минут между станциями Святошин, Вокзальная и Дарница — в обоих направлениях.

На участках Святошино – Почайная и Радужный – Дарница введен новый график движения поездов в Киеве и челночный проезд экспрессов, чтобы обеспечить минимальные задержки в сообщении. Посадка и высадка пассажиров на станциях Радужный и Воскресенка будут осуществляться только на первой платформе.

Обновленное расписание движения будет обнародовано на официальном сайте Kyiv City Express. Пассажирам рекомендуют заранее проверить актуальный график, построить свой маршрут и спланировать путешествие с учетом изменений, чтобы вовремя добраться до места назначения.

В городской службе призвали граждан отнестись с пониманием временных ограничений, ведь ремонтные работы направлены на повышение безопасности и улучшение качества перевозок на столичной кольцевой электричке.

