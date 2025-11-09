Работа для пенсионеров в Запорожье представлена ​​самыми разными направлениями, так что каждый сможет найти что-то, что ему по душе.

Работа для пенсионеров в Запорожье может быть хорошим способом оставаться активным, иметь свой заработок и чувствовать себя нужным, сообщает Politeka.

Как следует из объявлений на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Запорожье доступна в разных сферах. Есть предложения для тех, кто любит порядок, стремится к физической активности или просто ищет стабильность без излишнего стресса.

Одной из самых простых и в то же время необходимых вакансий является должность дворника. Подрядная организация ищет работников для уборки придомовых территорий в Шевченковском и Коммунарском районах.

Требований немного, главное – отсутствие вредных привычек и желание поддерживать чистоту. График может быть как пятидневным, так и трехдневным. Время начала смены согласовывается с мастером. Заработная плата составляет до 10000 грн.

Еще одна работа для пенсионеров в Запорожье – это вакансия разнорабочего с оплатой от 20 000 до 25 000. Работодатель гарантирует официальное трудоустройство и полный социальный пакет.

Основные задачи включают погрузку и разгрузку металлопроката, его резку, а также другие задачи на территории предприятия. Опыт со сваркой будет преимуществом, но не обязателен.

Есть и другой вариант для тех, кто стремится к более динамичной среде. Сеть автозаправочных станций ОККО предлагает присоединиться к ним в качестве младшего оператора или заправщика. Зарплата составляет 15 000 грн плюс чаевые.

Компания принимает работников официально уже с первого дня, не задерживает выплаты, предоставляет оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня и больничные. Также каждый работник получает бесплатное медицинское страхование, включающее в себя лекарства, лабораторные исследования, медосмотры и амбулаторную помощь.

