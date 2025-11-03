Жителі регіону мають підготуватися до тимчасового графіка відключення світла з 6 по 7 листопада у Запорізькій області.

Графік відключення світла з 6 по 7 листопада у Запорізькій області торкнеться одразу кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго", причина робіт полягає у плановому ремонті електрообладнання.

Графік відключення світла з 6 по 7 листопада у Запорізькій області охоплює села Юльївка, Дніпрельстан та Біленьке. У кожному з них роботи триватимуть із 09:00 до 17:00.

Так, 06.11 обмеження торкнуться мешканців Юльківки за такими адресами: Дружби 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 32а, 50а, 48б, 42, 44, 54, 50б, 50, 32, 38, 46, 56, 60, 40, 20, 34, 36, 52, 69, 16, 1, 24, 28, 22, 61, 63, 34а, 18, 26, 1а, 75, 67, 58, 30б, 30, 65, 73, 28а, 15, 71, 62.

Молодіжна 14, 16, 15, 17, 5, 6, 11, 4, 12, 9, 2, 3, 10, 13, 8, 18, 7, 1, Рибна 32, 8а, 30, 11, 24, 9, 15а, 20, 28, 10, 19а, 6, 4, 14, 21, 36, 13, 16, 22, 3, 1, 25, 34, 7, 2, 38, 17, 15, 40, 19, 5.

Степна 1, 2, 2а, 3, 25, 12, 27, 11, 28, 10, 18, 15, 22, 21, 13, 17, 20, 23, 37, 19, 64, 39, 26, 62, 24, 16, 34, 38, 33, 35, 31, 77, 36, 40, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Шевченка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Наступного дня, 7.11, ремонт проходитиме у Дніпрельстані. Без електропостачання залишаться мешканці таких вулиць: Будівників Дніпрогесу 1а, 1в, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 42, 18, Шевченка 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Окрім цього, 07.11 жителі села Біленьке також терпітимуть певні незручності. Це стосується вулиці Гвардійська 88, 86, 53, 84, 80, 80а, 74, 72, 70, 68, 66, 64, 64а, 62, 62а, 60, 60а, 58, 56, 54, 52, 50, 48, 47, 49, 51, 53, 55, 57a, 57, 59, 61, 63а, 63, 65а, 65, 67, 69, 73а, 73, 75а, 75, 77а, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114а, 116, 118, 120, 120а, 122, 124, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129а, 131, 133.

Енергетики нагадують, що до графіка відключення світла з 6 по 7 листопада у Запорізькій області може також додатися планові чи аварійні обмеження. Вони виникають після ворожих обстрілів. Всю актуальну інформацію щодо цього завжди публікують на офіційному сайті "Запоріжжяобленерго".

