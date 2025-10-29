З 1 листопада у Запоріжжі стартує новий етап соціальної підтримки у вигляді грошової допомоги для людей, які постраждали через війну.

Грошова допомога у Запоріжжі з 1 листопада передбачена для того, щоб допомогти людям підготуватися до зимового періоду і покрити основні потреби, повідомляє Politeka.

Отримати грошову допомогу у Запоріжжі з 1 листопада можуть переселенці, пенсіонери та люди з інвалідністю, багатодітні родини, мешканці прифронтових або деокупованих територій, а також громадяни, які втратили житло чи основне джерело доходу.

Пріоритет, традиційно, надається малозабезпеченим сім’ям, самотнім літнім людям, жінкам, які самостійно виховують дітей, та родинам з дітьми з інвалідністю.

Координацію виплат здійснює Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації України.

Грошову допомогу у Запоріжжі з 1 листопада можуть надавати такі міжнародні організації: ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Міжнародний та Товариство Червоного Хреста України.

Також до списку входять Карітас Україна, Handicap International, Норвезька рада у справах біженців, ACTED та Людина в біді.

Щоб отримати кошти, слід стежити за офіційними повідомленнями організацій, подавати онлайн-заявки лише через перевірені джерела та у разі потреби звертатися до місцевих адміністрацій або соціальних служб.

Важливо знати, що офіційні структури ніколи не запитують PIN-коди чи паролі від банківських карток. У разі сумнівів необхідно перевіряти інформацію безпосередньо на сайтах організацій. Це допоможе вберегтися від шахраїв.

