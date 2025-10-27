Графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у Запорізькій області створить певні незручності для місцевих жителів.

Графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у Запорізькій області охоплює кілька населених пунктів, де заплановано проведення ремонтних робіт на електрообладнанні, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті "Запоріжжяобленерго" енергетики попереджають про тимчасові незручності й радять жителям заздалегідь підготуватися до цього.

Графік відключення світла з 30 по 31 жовтня у Запорізькій області передбачає знеструмлення 30.10 з 08:00 до 11:00 в селі Відрадне.

Під обмеження потраплять такі адреси: Вишнева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, Вільна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 2а, 2б.

Молодіжна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Набережна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, Профсоюзна 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Окрім цього, 31.10 з 15:00 до 18:00 електроенергії не буде у селах Високогірне, Водяне, Зеленопілля, Ручаївка та Широке. Обмеження охопить усі вулиці цих населених пунктів, оскільки тут також заплановані роботи з технічного обслуговування та оновлення електроліній.

А 31.10 з 09:00 до 17:00 знеструмлення буде у Розумівці. Без електрики залишаться дві вулиці: Лісна 6, 33б, 42, 22а, Парамонова 2, 2Б, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24.

Мешканцям зазначених населених пунктів радять заздалегідь підготуватися до графікавідключення світла з 30 по 31 жовтня у Запорізькій області.

